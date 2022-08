Eestisse jõudis ahvirõugete vaktsiin

Euroopa Liidus on tervisealaste hädaolukordade lahendamiseks mõeldud amet HERA ning just tänu nendega koostööle sai Eesti vajalikud vaktsiinikogused, ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler ja HERA nõukogu liige Heidi Alasepp.

Euroopas on ligemale 17 000 haigusjuhtumit ja see arv kasvab, seepärast ostis HERA kõikidele liikmesriikidele kokku üle 160 000 vaktsiinidoosi, ütles Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides. Ta lisas, et lähiajal on oodata tarnete kiirenemist.