Endine välisminister alustas tööd ESTDEV-i strateegia nõunikuna

Liimetsa sõnul on arengukoostööl oluline ja järjest kasvav roll Eesti välispoliitiliste eesmärkide täitmisel ja Eesti rahvusvahelise mõju kasvatamisel. «Stabiilsuse, demokraatia ja jõukuse suurenemine Euroopa Liidu idanaabruses on pikalt olnud Eesti julgeolekupoliitiliseks prioriteediks,» lausus Liimets.

«Ukraina ülesehitamine on suur väljakutse ja võimalus arengukoostöö korraldajatele. Strateegia nõunikuna soovin välja töötada projektid, kus oma ekspertiisiga toetame kindlalt Ukraina Euroopa Liiduga lõimumist ning aitame taastada sõjas enim kannatada saanud laste eluolu,» lisas ta.

ESTDEV-i tegevdirektor Kadri Maasikul on väga hea meel tervitada Eva-Mariat tiimi. «Eesti huvisid edendavate initsiatiivide ning partnerluste loomine ja tugevdamine ning rahastuse kaasamine on strateegia nõuniku ülesanne. Ma usun, et selles organisatsioonile prioriteetses rollis saab Eva-Maria suurepäraselt rakendada oma pikaajalist töökogemust diplomaadi ja poliitikakujundajana,» ütles Maasik.