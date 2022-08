Zelenskõi sõnul ei saa rakettidega rahva tahet murda

«Meie peamine ja kõige tähtsam päev on lõppemas – Ukraina iseseisvuspäev. Meie iseseisvus ei lõpe kunagi ning järgnevad meie 32. iseseisvuspäev ja 33. iseseisvuspäev ja kõik iseseisvuspäevad edasi, kuni kestab maa peal aeg. Ukraina on igavesti ja muutub iga päevaga ainult tugevamaks. Ja absoluutselt kõik maailmas saavad sellest aru. Alates ÜRO Julgeolekunõukogust kuni eranditult kõigi pealinnadeni maailmas,» ütles Zelenskõi.

«Seetõttu me ei tagane oma teelt. Võitleme. Täname kõiki, kes meid toetavad. Hoolime oma riigist. Hoiame oma ühtsust. Sama ühtsust nagu iga päev selle kuue kuu jooksul ja mitte ükski vaenlane ei saa meid võita. Pole olemas selliseid pomme, mis võiksid vabaduse kustutada. Ja kunagi ei tule selliseid rakette, mis suudavad murda nende inimeste tahet, kes endasse usuvad,» jätkas president.

«Just siis, kui kavatsesin seda pöördumist siin teha, sain informatsiooni, et Venemaa tegi raketirünnaku Dnepropetrovski oblastile. Viimastel andmetel otse Tšaplino raudteejaamale. Praegu põleb seal neli reisivagunit. Praeguse seisuga on hukkunud vähemalt 22 inimest ja umbes 50 saanud vigastada. Päästjad töötavad. Kuid kahjuks võib ohvrite arv veel kasvada. Selline on meie igapäevane elu,» rääkis Zelenskõi ÜRO Julgeolekunõukogus.