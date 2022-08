Riik jätkab Ukraina sõjapõgenike lühiajalist majutamist Mäepealse korterites

Algselt plaanitud pikaaegseid üürilepinguid põgenikega Riigi Kinnisvara AS ei sõlmi, kuna ka edaspidi kasutatakse Mäepealse tänava hoonet sõjapõgenike ajutise majutuse kohana. Lisaks puudub hoonetel kasutusluba, mis otseselt ei takista eluruumide kasutamist lühiajaliselt, kuid oleks eelduseks pikemaaegsele üürisuhtele. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) on tänaseks hinnanud majade tehnilist seisu ning andunud Sotsiaalkindlustusametile kinnituse, et majad Mäepealse ja Kopli tänaval on sobilikud ajutiseks majutamiseks.