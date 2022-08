Tallinna linnavolikogu valis aseesimeheks Tiit Teriku

2019. aastast novembrist mullu sügiseni volikogu esimehena töötanud Terik usub, et tänu varasemale kogemusele on eesootav tööpõld tuttav. Teriku hinnangul on oluline tagada linnavolikogu kui tallinlaste poolt valitud esindusorgani töö toimimine. «Arvan, et teeme eesmärgi saavutamiseks head koostööd kõigi linnavolikogu liikmetega,» ütles vastne aseesimees.