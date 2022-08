OTSE POSTIMEHEST ⟩ Rene Arikas Estonia uuringutest: ainult selle väikese vigastuse uurimine ei anna meile mitte midagi

Eesti Ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juht Rene Arikas tõdes, et uurimise käigus täpsustatakse kindlasti ka 1997. aastal avaldatud JAIC-i aruandesse kirjutatut. «JAIC-i aruanne on riiklik ja ametlik dokument, mille vastu me ennast põrgatame ja kontrollime, kas informatsioon, mis on JAIC-i aruandes, on jätkuvalt kehtiv,» ütles ta. Uued avastused ja vastuolud JAIC-i aruandega dokumenteeritakse kindlasti. «Seda millised on erinevused, tutvustame juba lõpparuandes.»

Arikas tutvustas stuudios kahest mudelist kombineeritud digitaalset mudelit, kus on näha, mil moel laev merepõhjas lebab ning milline on merepõhi vraki ümbruses. Ta selgitas, et vrakk lebab nõlva peal - kõrgem osa umbes 57-58. meetri sügavusel ning sügavam osa 90. meetri sügavusel.



Kui sügavam osa koosneb pehmest savikihist, siis madalamas osas on uuringud näidanud kõvemat savi. «Osa, mis jääb vraki paremasse pardasse - seal on tegemist aluskorrakivimite paljandiga,» täiendas Arikas. OJK juht tegi otsestuudios ülevaate erinevatest vrakil olevatest vigastustes ja nende ulatusest.