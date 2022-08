Zelenskõi võrdles Venemaad Titanicuga

«Oleme praegu sellises olukorras, kui on juba selge, et vaenlane oma eesmärke ei saavuta, aga veel on vaja aega ja veel on vaja pingutada, et nad kaotaksid kõigis oma kalkulatsioonides. Peame taluma seda aega ja tegema koos partneritega kõik vajalikud jõupingutused,» rõhutas president.