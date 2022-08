IAEA juht tahab lähipäevil isiklikult külastada Zaporižžja tuumajaama

«Peaaegu iga päev toimub Zaporižžja tuumajaamas või selle läheduses mõni uus intsident. Me ei saa enam aega raisata. Olen otsustanud lähipäevil isiklikult juhtida IAEA missiooni tuumajaamas, et aidata tuumajaama stabiliseerida,» ütles Grossi avalduses.

«Me töötame selle missiooni kallal. Usun, et see on võimalik,» ütles Grossi.

Juhataja sõnul on jaamast saanud kui mitte sihtmärk, siis sõjaliste rünnakute eest kaitsmata objekt, mis on täiesti lubamatu.

«Viis olukord stabiilseks muuta on tagada kohapeal rahvusvaheline kohalolek. Poolte vahel on põhimõtteline kokkulepe. Tegelen üksikasjadega,» kinnitas IAEA peadirektor.

«Põhiline on see, et meil on vaja sellist rahvusvahelist survet, mis sunnib okupante Zaporižžja tuumajaama territooriumilt viivitamatult taganema. IAEA ja teised rahvusvahelised organisatsioonid peavad tegutsema palju kiiremini, kui need seda praegu teevad. Iga minut, mil Vene sõjaväelased viibivad tuumajaama juures, on globaalse kiirguskatastroofi oht,» rõhutas president.