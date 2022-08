Rääkimisoskus ja seltskondlikkus on hinnatud omadused, ekstravertsed inimesed on tihti mõnusad kaaslased ja esinemishirm on üks sagedasemaid hirmude seas.

Hea kuulamisoskus on samuti väärt omadus, aga vahel on see ka hullemat sorti kahe teraga mõõk. Seda siis, kui kokku saavad empaatiline superkuulaja ja inimene, kellel juttu jagub nii palju, et teised ei saagi suud lahti teha.