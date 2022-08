Zelenskõi tänas lennunduspäeval Ukraina piloote

Kuue sõjakuu jooksul on neist 18 pälvinud Ukraina kangelase tiitli ja veel kümned saanud riiklikud autasud.

«Täna tähistab meie riik traditsiooniliselt augusti viimasel laupäeval lennunduspäeva. Professionaalne tähtpäev inimestele, kelleta ei kujuta ette kaasaega ja kelleta ei kujuta ette ka meie riigi iseseisvust. Venemaa lootis meie lennuväe hävitada esimesena ja see ebaõnnestus neil täielikult. Ukraina õhuväed säilisid ja alates sissetungi esimesest päevast on nad täitnud auga lahinguülesandeid,» rääkis riigipea.

«Kuue kuu jooksul said Ukraina kangelase tiitli 18 pilooti. Veel kümned on saanud riiklikud autasud. Nende oskused ja lahingutulemused on saanud tõeliseks legendiks. Ma olen meie lennuväe kohta kuulnud korduvalt kõige kõrgemat kiitust meie partnerite armeede esindajatelt,» jätkas president.