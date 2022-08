Helir-Valdor Seeder: peame seadust reguleerima nii, et kandidaadid oskaksid eesti keelt

Seedri sõnul ei ole probleem vaid Narva volikogus vaid tema on oma poliitkarjääri jooksul keeleoskamatust näinud ka mujal omavalitsustes. «Ka Tallinnas on olnud saadikuid, kes ei ole vallanud piisaval tasemel eesti keelt,» tõi ta välja.



«Minu seisukoht on, et me peame seaduses selle ära reguleerima nii, et kõik kandidaadid, kes kandideerivad nii riigikogusse kui ka kohaliku omavalitsuse volikogudesse, peaksid oskama eesti keelt. Piisavalt, et selle tööga hakkama saada,» ütles Isamaa esimees.



Küsimus plaanitakse kindlasti üles võtta koalitsioonikaaslastega, kuigi seda pole koalitsioonilepingusse kirja pandud. «See on kujunemas probleemiks ja nagu näeme, siis mõni saadik lausa demonstratiivselt või protesti märgiks ignoreerib kehtivat korda ja räägib vene keeles,» kirjeldas Seeder ja nentis, et mõnikord ka lihtsalt ei osata eesti keelt.



Ka viimasel juhul ei saa saadik Seedri hinnangul oma valijaid esindada, sest tal on raske suhelda näiteks teiste riigiasutuste ja omavalitsustega. «See ei ole ainult ideoloogiline ega filosoofiline küsimus vaid ka väga praktiline küsimus, et kuidas saadikud saavad oma tööd teha,» rääkis ta.



Laupäeval rääkis Isamaa justiitsminister Lea Danilson-Järg Postimehele, et seadusesse kirjutada keelenõue kandideerijatele, peaks see kehtima igalpool. Ka seal, kus sellist nõuet tegelikult vaja ei ole.



Seedri sõnul on hetkel kõige tähtsam leida erakondade seas poliitiline tahe ning siis on võimalik täpsemate lahendusteni jõuda. «Kui seda ei ole, siis detailidega tegelemine meid tulemuseni ei vii,» ütles ta. «Väga lihtne on valimisseadusesse kirjutada, et kandidaat peab oskama eesti keelt, aga kas siis ka keeleamet saab selle üle järelvalvet teostada - ilmselt mitte. Seda peab mõtlema, kuidas me seda sõnastame ja mis on järelvalvemehhanism,» ütles ta.