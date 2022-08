Minister Riina Solman kasutas reedel ametiautot alarmsõidukina

Delfi kirjutas, et minister Riina Solmani ametiautot nähti reede pärastlõunal Pärnu lähistel vilkuri saatel kihutamas. «Kahetsusväärselt vastab see tõele,» ütles Solman Postimehele ja ehkki ta ise autos oli, siis lisas ta: «Sain täna sellele ka kinnituse».

Rahandusministeeriumi andmetel viibis minister Pärnumaal, kuna osales Pärnumaa Omavalitsuste Liidu XXXVIII augustiseminaril maakondade arendamise teemalisel arutelul. Küsimusele, et kas tegemist oli väga olulise kohtumisega, et sõiduks sireene vaja oli, vastas Solman, et soovis kohale jõuda õigeks ajaks ning et see ongi tema selgitus.

«Kiirustasin kohtumisele ja vabandan, kui see kellegi õiglustunnet riivas. Ma ei pea vajalikuks ametlikel sõitudel alarmi kasutada, aga ma kiirustasin sel hetkel ja see vastab tõele. Ma ei olnud kursis, et see vahemaa on pikem ja see oli aja peale lepitud kohtumine. Ma vabandan, kuna ma, jah, ei pea muidu õigeks alarmi kasutamist.»

Solman sõnas, et alarmsõiduki kasutamine on hädavajadusel seadusega ette nähtud õigus. «Aga üldjoontes leian, et minu meeskond peab suutma ise oma aega nii planeerida, et seda võimalikult vähe kasutada. See häirib ilmselgelt inimesi ja ma saan sellest aru,» lisas ta.