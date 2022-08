Zelenskõi: Krimmis ja Donbassis alanud sõda peab seal ka lõppema

President toonitas, et täna austab Ukraina nende sõdurite mälestust, kes on andnud oma elu Ukraina eest.

«See mälestuspäev on kavandatud 29. augustile, et meenutada kõigile 2014. aasta traagilisi sündmusi. See, et see sõda, mis sai alguse meie Krimmi okupeerimisest Venemaa poolt ja katsega hõivata Donbass ja peab sellega ka lõppema – vabastatud Krimm, vabastatud Donbassi linnad ja meie vägede väljumine Ukraina riigipiirile,» rääkis Zelenskõi.