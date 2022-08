Olen vaevu Ljubovi ja tema laste Mustamäe kodu uksest sisse astunud, kui naine ütleb mulle, et kangelastegusid ta teinud ei ole ega tea, kas temast saab huvitavalt kirjutada. «Siis kirjutame armastusest,» mõtlen mina. Ljubov tähendab ju armastust. Tean, et Ljubov on seitsme lapse ema. Neist kuus on temaga siin, Eestis. Ja pojapoeg Rufõm. Armastusest saan küll kirjutada.