Enn-Arno Sillari: Gorbatšov oli inimlik kõigi oma tugevuste ja nõrkustega

Enne Nõukogude Liidu lagunemist Gorbatšoviga pidevalt kontaktis olnud Sillari on veendunud, et nõukogude liidril ei olnud süüd iseseisvuslaste verises mahasurumises. «Seda ilmselt paljud ei tunnista, ning polegi vaja. Mina olin temaga vahetult koos,» ütles Sillari.

Üks tema suur teene Eestile oli see, et ta hoidis NLKP Keskkomitee ja poliitbüroo eemal Eesti üle otsuste langetamisest, võttis Sillari lühidalt kokku Gorbatšovi rolli. «Nad nõudsid, et on vaja kehtestada siin NSV Liidu presidendi otsevõim ning viia Eestisse sisse sõjavägi. Siin olid nende sõnul võimul natsionalistid,» meenutas Sillari.