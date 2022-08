Tunne Kelam: Gorbatšov jäi kommunistiks ja tahtis tegelikult Nõukogude Liitu säilitada

Tunne Kelam ei arva, et me peaksime Mihhail Gorbatšovi rolli ajaloos üle tähtsustama, nagu on seda tema sõnul teinud aaste jooksul lääne meedia. Nõukogude Liit oli sügavas kriisis, Gorbatšovilt oodati süsteemi päästmist, kuid see ei õnnestunud, leiab Kelam.