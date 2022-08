Parempoolsed: agressorriigi kodanike hääleõigus kohalikel valimistel tuleb tühistada

Eesti kaitsekulutused kasvavad, Venemaa propagandakanalite levikut on piiratud, punamonumente juba eemaldatakse ja eestikeelsele haridusele üleminek paistab juba käeulatuses. «Venemaa agressioon Ukraina vastu on toonud päevakorda mineviku tegematajätmised ning loonud võimaluse tegemata asjad nüüd kiirelt korda ajada,» ütles Luberg.

Venemaa kodanikele viisade väljastamise piiramine on oluline algatus, kuid on veel asju, mis korrastamist vajavad, leiab Luberg.

«Pea 30 aastat on Eestis püsivalt elavad kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud saanud hääletada kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel. 30 aastat on inimestel olnud võimalus õppida ära eesti keel ja saada Eesti kodanikuks ning paljud on seda võimalust ka kasutanud,» lausus Luberg ja lisas, et järelikult pole ülejäänutel selleks huvi.