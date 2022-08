Zelenskõi kutsus üles Vene meediakanalite tõkestamisele Euroopas

Presidendi hinnangul tuleb Euroopal astuda ka see oluline, kohustuslik ja eetiline samm.

«Seni saavad Vene propagandistid töötada Euroopa riikides. Seni on Euroopa riikides saadaval Vene televisioon, mis on peaaegu suurim desinformeerija maailmas. Ja kelle vastu nad töötavad, öelge mulle? Mida nad täpselt hävitada või vähemalt diskrediteerida püüavad? Ennekõike Euroopa demokraatiat,» rõhutas riigipea.

Ukraina president märkis, et ühenduse territoorium tuleks sulgeda Venemaa kodanikele, kes kasutavad Euroopat selleks, et puhata kurjusest, mida nad oma vaikimisega kodus lubavad. Zelenskõi sõnul paneksid viisapiirangud Venemaa kodanikke tundma, et vabaduse eest tuleb võidelda.