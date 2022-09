Urmas Reinsalu Estonia uurimisest: tõel ei saa hinnalipikut olla

Välisminister Urmas Reinsalu sõnas valitsuse pressikonverentsil, et parvlaev Estonia uurimise küsimus ei ole eraldiseisvalt erakonnapoliitilise arutelu koht olnud. «Ma arvan, et tõel ei saa hinnalipikut olla,» ütles Reinsalu.



Tema sõnul olid täiendaval uurimisel objektiivsed põhjused ning praegu on uurimist teatud faasini läbi viidud. «Kindlasti ma ei pea realistlikuks öelda, et me jääme sellega kuidagi õhku pidama. See tekitaks kindlasti pigem küsimärke juurde,» lisas ta.



Samuti on välisministri sõnul maksimaalne pingutus tõe leidmiseks vähim, mida riik saab nii inimeste hingerahu kui ka avaliku arvamuse jaoks teha.