PPA valmistab ette Narva jõepiiri hanget

PPA piirihaldusbüroo piiriehituse projektijuhi Natalia Abeli sõnul on Narva jõepiiri esimese lõigu tehniline kirjeldus valmis ning selle lõigu seirepositsioonide infrastruktuuri eelduslik valmimisaeg on 2024. aasta lõpp.

«Narva jõe teise lõigu töödega alustatakse esimese etapi hanke alustamise järel ning eelduslik valmimine on aastal 2025. Kokku hõlmab Narva jõe lõigu projekt riigipiiri seireks 15 mehitamata masti projekteerimist ja 14 masti rajamist,» ütles Abel BNSile.

Narva jõepiiri patrullrajad on planeeritud rajada Narva ja Vasknarva vahele. Praegu käib patrullradade keskkonnamõju hindamine (KMH). Selle eesmärgiks on hinnata võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale, mis kaasnevad Narva jõe kaldatsooni kavandatud patrullraja ehitamise ja kasutamisega.

«Kuna Narva jõe patrullradadele jäävad maad asuvad osaliselt Natura looduskaitsealal, on KMH menetlus mahukas, keeruline ja aeganõudev. Hetkel on töös KMH programmi täiendamine vastavalt ametkondade poolt esitatud tingimustele ning sellele järgneb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile esitamine,» lausus Abel. Eeldatavasti kinnitatakse see tema sõnul 2023. aasta kevadel.