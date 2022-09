Koalitsioonis podiseb tüli peretoetuste pärast

«Kokkulepped on täitmiseks,» rõhutas Sibul. «Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo saatis kooskõlastusringile perehüvitiste eelnõu, kust on sihilikult välja jäetud lasterikka pere toetuse järk-järguline vähenemine. Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil, et Reformierakond on valmis sellest ka loobuma,» kirjutas ta.

Kallas ütles presskonverentsil, et luges ajakirjandusest, et Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi sõnul olevat 23-aastaste laste toetamise edasilükkamine 2025. aastasse Reformierakonna idee.

«Ses suhtes, et Reformierakond on üldse valmis sellest ideest loobuma – siis, kui see on meie oma. Aga peretoetuste eelnõu, nii nagu me koalitsioonis kokku leppisime, pidi minema kahes osas. Kõigepealt see, mis puudutab lastetoetuste tõstmist ja peretoetuste tõstmist, ning see teine osa pidi olema hilisem. Sellisena saadeti see ka kooskõlastusringile,» kirjeldas Kallas.

Ta lisas, et omavahel ei ole olnud veel võimalust sel teemal rääkida. «Kui nad nii tõlgendavad, siis ma ütlen kohe, et me oleme valmis sellest soovist loobuma. Aga ma usun, või kahtlusan, et keegi ei usu, et see on olnud meie soov ja kavatsus,» lisas Kallas.