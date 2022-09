Läänemets: Soome ei pane Vene turistidele piiri kinni

Läänemets rääkis, et kuigi kõige parem olukord oleks Vene turistidele Euroopasse sisenemine keelustada liidus üldiselt, siis see ei ole veel päris õnnestunud. Seetõttu on mõeldud, et seda võiks teha Baltikumis ja Põhjamaades, et tekitada ühine mull, kus võiksid siis olla soomlased. «Nendega on palju suheldud, kuid soomlased on konkreetselt öelnud, et nemad selle versiooniga kaasa ei tule,» nentis Läänemets.

See on aga Eestile probleem ja ka väljakutse, sest kui Eesti sulgeb oma piirid, siis suuname sellega suure rändevoo Soome peale. «Nad on meie lähimad liitlased, me hakkame nende piire üle koormama ja me peame oma otsuseid tehes seda kõike silmas pidama,» selgitas siseminister.

Ta ei tea täpseid Soome argumente, miks ei soovita Balti riikide ja Poolaga liituda Vene turistidele piiri sulgemises. Küll aga tõi ta välja, et paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ei soovi piire sulgeda, sest elavad Vene turismi peal.

Küsimusele, et kui Soome ei tule Vene turistidele sissepääsu keelustamises kaasa, siis kas meie jätkame endiselt sellel teel, vastas Läänemets, et selles, kuidas Soomega edasi minna, arutelu alles tuleb.