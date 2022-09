Peaminister Kaja Kallas: Estonia uurimisest on suuremaid muresid

Parvlaev Estonia uuringute tulevik on nüüd poliitikute kätes. Pildil ekspeditsiooni juht Rene Arikas ja USA ekspert Brian Abbott mullu suvel Estonia hukupaigas sonariuuringuid läbi viimas.

Samal ajal, kui Eesti Ohutusjuurdluse Keskus (OJK) hoiatab valjuhäälselt, et parvlaev Estonia uurimine võib lisaraha mittesaamise korral jääda poolikuks, on Rootsi pool tagasihoidlikum: lisaraha küsimust kaalutakse siis, kui praegused asjad tehtud. Peaminister Kaja Kallas (RE) tõdes, et Estonia uurimine ei ole praegu olnud prioriteet ning seda pole valitsuskoalitsioonis arutatud.