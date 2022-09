Zelenskõi: Ukraina lapsed saavad haridust hoolimata Venemaa sõjast

«Täna on meie riigis alanud uus kooliaasta. Nagu peabki. Kõigele vaatamata. Kuigi on olnud rohkem kui kuus kuud täismahus sõda ja sissetungijad põhjustatud erakordset hävingut. Aga Ukraina laste koolitamine jätkub. See toimub erinevates formaatides, aga igal pool süsteemselt ja professionaalselt. Ja ma olen tänulik kõigile meie õpetajatele, kes jätkavad tööd ja tagavad oma tähelepanuga lastele, et kõigil noortel ukrainlastel ja ukrainlannadel on võimalus saada haritud ja elada inimväärset kaasaegset elu,» rääkis president.