Ukrainas on sõja algusest kahjustada saanud üle 2000 õppeasutuse

Sergejev tõi välja, et viimasel kolmel päeval tulistasid okupandid Nikopoli linna pihta kaks raketti Iskander, mille tagajärjel hävis või sai kahjustada 20 elumaja ja muud hooned, mille seas ka usuühenduse hoone. Samuti tulistati Zelenodolski linna ja Krõvõi Rihi soojuselektrijaama tootmishooneid ja elumaju. Lisaks tulistasid okupandid iga päev Harkivi elurajoone.

Sergejev täpsustas, et alates Venemaa sõjalise agressiooni algusest Ukraina vastu on kannatada saanud 2328 õppeasutust, millest 289 on täielikult hävinenud.