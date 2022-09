Üle Eesti käib suur postiasutuste sulgemine

«Üllatavalt lihtsalt on läinud,» tunnistab Saaremaa abivallavanem Liis Lepik. Lepik viitab, et Omniva poolt on suhtlemine olnud korrektne ja kui algselt oli kartus, et kas sulgemised ei too kaasa suurt pahameeletormi, siis vähemalt siiani pole seda juhtunud ja nii polnud ka vallajuhtide tasandil selles küsimuses suurt vastasseisu ega arutelu.