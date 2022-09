Michal: paljud Keskparteis mõtlevad endast endiselt nagu vene sõjalaevast

Reformierakondlasest riigikogu liige Michal lausus, et infosõjas on sellised videod ja sõnumid tuntud inimestelt laskemoon Kremlile. «Mihhail Stalnuhhin nagu Filipp Loss toodavad vajalikku laskemoona neile, kelle töö ja kirg on Eestit taas Vene riigi osana näha.»