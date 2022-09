Solman: Stalnuhhin, jäta muukeelsed rahule!

Ministri sõnul on see Kremli stiil ning loodetavasti teeb ka Keskerakond omi järeldusi oma liikme suhtes. «Stalnuhhini videoposti kohta kehtib hästi üks eesti vanasõna - lase sant lavale, pese selga ka. Tänulikkuse asemel kolib ta sind oma kodust veel väljagi. Täpselt nagu 1941 ja 1949. Näeme tema ülesastumises justkui Kremli jutupunkte, sooviga tekitada ühiskonda lõhesid juurde,» rääkis Solman.

Aga miks keskerakondlane Stalnuhhin seda teeb? «Esiteks, alanud on emissaar Stalnuhhini valimiskampaania, millel ei ole mingisugust ühisosa eesti rahva, keele ja kultuuri püsimaajäämisega. Otse vastupidi, meil on siin keeruline mingisugustki ühist platvormi leida. Kompromisse otsides okupatsioonivõimu ehk agressori sümbolite alles jätmise või nende taga nutmisega, saame me petta - oma väärtuste pinnalt me putinismiga läbi rääkima ei hakka. Kas selle käpiknukluse taga valmib veel mõni vihakõneline «kunstiline šedööver», näitab aeg,» vastas Solman.

Teiseks on minsitri sõnul Stalnuhhini videpostitus puhas putinismi väljendus. «Las ta jääb nõukogude okupatsioonivõimu kummardamisega üksinda. Tal on võimalus nende sümbolite ette kummardama minna Venemaale, kus need meie riiki väevõimuga imporditi, et siinseid inimesi alistada. Valijad, olge teie aga nüüd tähelepanelikud – vaadake, kelle te eestimeelset Keskerakonna osa valides kingituseks kaasa saate,» lisas Solman.