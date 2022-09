Kristina Kallas: Keskerakonnal on veel võimalus valida lõimimise tee

«Keskerakonna jaoks on käes põhimõttelise valiku hetk. On veel võimalus teha ära seni tegemata töö oma väga arvuka liikmeskonnaga ja valijatega Eesti ja Euroopa väärtustega sidumisel, sest Keskerakonna poliitikutel on nende valijate kõige suurem usaldus ja ka mõju sellele, kuidas ajalugu tõlgendatakse ja kuidas suhtutakse Eestisse,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.