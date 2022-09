Kaljulaid: Stalnuhhini retoorika ohustab Eesti julgeolekut

«On erakordselt kahetsusväärne, et sellise avaldusega on esinenud riigikogu liige. See on Eesti julgeolekut ohustav retoorika,» ütles Kaljulaid pressiteate vahendusel ja juhtis ühtlasi tähelepanu, et Venemaa on agressiooni Ukraina vastu õigustanud kõige enam just vajadusega Ukraina «denatsifitseerida».

«Venemaa Föderatsiooni propagandas on see kandev narratiiv, et Ukraina valitsus on natsistlik, seal on võimul fašistid ja fašismi õigustajad. Loomulikult on need süüdistused Ukraina suhtes täiesti alusetud. Sellele absoluutselt väljamõeldud ideoloogiale tuginedes tapetakse Ukrainas iga päev Ukraina mehi, naisi ja lapsi, pannakse toime koletuid sõjakuritegusid,» rõhutas Kaljulaid.

«Nüüd on samasuguse väite Eesti kohta esitanud Keskerakonna fraktsiooni mõjukas poliitik Stalnuhhin. Need pole niisama sõnad. Seda saab tõlgendada üleskutsena Eesti-vastaseks agressiooniks. Venemaa saab tulevikus osutada Stalnuhhini avaldusele ja öelda: isegi teie enda parlamendi liikmed ju tunnistavad, et Eesti on natsistlik riik, kus õigustatakse fašismi, järelikult tuleb midagi ette võtta,» toonitas Kaljulaid, kelle sõnul ei ole Keskerakonna puhul viimastel kuudel enam kahjuks tegemist üksikjuhtumiga.

Samas mustris on Kaljulaiu hinnangul ka Keskerakonna teise väga olulise poliitiku Yana Toomi väljaütlemised – näiteks on Toom avaldanud arvamust, et oleks olnud parem, kui Narva tankimonumendi eemaldamine oleks viinud kokkupõrgete ja rahutusteni.

«Kellele see oleks olnud kasulik? Kelle huvides on rahvustevaheline vaen ja kokkupõrked Eestis?» küsis Kaljulaid retooriliselt.

Kaljulaid meenutas ka seda, kuidas samuti Keskerakonna fraktsiooni kuuluv Igor Kravtšenko väljendas suurt nördimust, et Eesti president kandis õlal embleemi, mis viitas Ukraina sõjas kuulsaks saanud loosungile: «Русский военный корабль, иди нахуй». Kravtšenko sõnul solvas see Eesti venekeelset elanikkonda.

«Mida keskerakondlased taotlevad? Kas nad soovivad, et Eesti valitsus paneks Narva tagasi Eesti okupeerimist sümboliseerinud mälestusmärgid, väldiks edaspidi Venemaa sõjalaevastiku solvamist ning vabandaks Venemaa Föderatsiooni kodanike ees neile sanktsioonidega põhjustatud ebamugavuste pärast? Ei lähe läbi!» deklareeris Kaljulaid.