Kultuuriminister: keda Stalnuhhin läbi oma sõnade ja tegude mobiliseerib?

«Kurb oli kuulda Mihhail Stalnuhhini poolset valitsuse sildistamist fašistideks ja natsistideks. Ühiskond lootis, et need ajad, kus Eesti pidi mõne poliitiku kohatu sõnavõtu pärast häbi tundma, on möödas,» ütles Postimehele kultuuriminister Piret Hartman (SDE).