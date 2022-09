Aleksei Jašin: Keskerakond Kremli propaganda teelahkmel

Tema sõnul on küsimus selles, kas tegu on Keskerakonna teadliku strateegiaga kukkuva reitingu päästmiseks ja muukeelse valija mobiliseerimiseks või ühe poliitiku soologa. «Vastust näeme siis kui erakonna juhatus teeb otsuse Stalnuhhini välja heitmise osas. Kui ta jääb erakonna liikmeks, siis võib teha järelduse, et Keskerakond on alustanud oma valimiskampaaniat meeleheitel, kuna lastakse läbi eestivaenuliku retoorikat,» märkis Jašin.

«Peaks toonitama, et Eesti ja meie partnerriikide valitsuste nimetamine fašistideks on Putini propaganda läbiv narratiiv,» rõhutas Jašin ja lisas, et selle kujundamine algas veebruaris Ukraina denatsifitseerimisest ning hilisemalt laienes Baltimaade, Poola ja teiste vabade riikide peale, kes toetavad kindlameelselt Ukrainat. «Tänaseks nimetavad Kremli infokanalid fašistideks laias laastus kõiki, kes ei toeta nende algatatud sõda. Stalnuhhin on jõudnud oma sõnavõtuga kriitilise piirini, kuna Ukraina näitel teame, et järgmine propaganda jutupunkt on riikide «vabastamine» fašistlikest valitsustest,» selgitas ta.