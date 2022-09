Eksperdid: vaktsineerituse nõue ametisse kandideerimisel on lubatav

«Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik, mis tähendab seda, et kedagi ei saa sundvaktsineerida. Iseküsimus on, kas vaktsineerimist võib seada tingimuseks näiteks kaitseressursside ameti peadirektori ametikohale kandideerimisel, mis on samuti vabatahtlik. Vastus on pigem jaatav,» ütles vandeadvokaat Leon Glikman BNS-ile.