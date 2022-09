Kallis mootorikütus ahvatleb vargaid tegudele

Kütust virutatakse nii kaevemasinatest, veoautodest, traktoritest kui ka metsatehnikast. Politsei andmetel on tänavu seni suurim varaste saagiks langenud kütusekogus 634 liitrit. Selle negatiivse rekordiga konkureerib nädal tagasi, 28. augusti pärastlõunal Lääne-Virumaal registreeritud vargusteade: avaldaja teatas, et Tapa vallas Saksi külas varastati videovalvega territooriumil seisnud ekskavaatorist kuni 500 liitrit kütust. Kuriteoga tekitatud kahju summat ja varastatud kütuse kogust veel täpsustatakse.

Kütusekrattidega on kokku puutunud teiste hulgas Eesti mainekamaid tee-ehituse ettevõtteid osaühing Verston, mille projektijuhile Andre Mäe meenus kaks juhtumit, mil nende objektil olnud tehnika langes kütusevaraste ohvriks: üks kolm aastat tagasi ja teine sel aastal. Tänavuse varguse puhul õnnestus kütusevarastel käia kahe ekskavaatori paagi kallal. «Mõlemal juhul asetses tehnika valvealast väljas,» märkis Mägi. Ta lisas, et kogu tehnika ühte või kahte valvealasse koondamine on problemaatiline eelkõige seetõttu, et objekt on pikk.