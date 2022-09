Zelenskõi rääkis pöördumises Krimmi vabastamisest okupantide käest

Zelenskõi meenutas, et käes on aastapäev, mil sissetungijad Krimmis pidasid kinni krimmitatarlaste medžlisi aseesimehe Nariman Celâli.

«Rääkis repressioonidest kõigi vastu, kes püüavad säilitada oma vabadust ja oma kultuuri. Krimmi elu halvenemisest okupatsiooni ajal. Venemaa kohalolek meie Krimmis on muutnud selle Euroopa üheks kõige ohtlikumaks ja vabaduseta paigaks. Härra Celâl tahtis teha kõik, et seda muuta – taastada Krimmi normaalne elu ja tagastada see Ukrainale. Usun, et Ukraina lipp ja vabadus naasevad taas Krimmi. Me vabastame kogu oma maa, kogu oma rahva,» lubas riigipea.