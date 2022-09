Zelenskõi: Euroopa pole terrori toetajate Disneyland

«Nagu tavaliselt oli tegemist väga informatiivse ja väga kasuliku vestlusega meie suhete kõigist aspektidest. Tänasin juba antud toetuse eest. Tänasin jõupingutuste eest piirata Venemaa naftast ja gaasist saadavat kasumit. Kutsusin ühtlasi üles kiirendama Ukrainale antavat rahalist abi. Arutasime uusi sanktsioonimeetmeid. Eelkõige usun, et kaheksas sanktsioonide pakett peaks nägema ette üleeuroopalised viisalahendused Venemaa kodanikele ja sellised, et ükski selles sõjas osaleja ei saaks nautida Euroopa külalislahkust,» ütles president.

«See on oluline moraalne küsimus. Euroopa on väärtuste territoorium ja mitte terrori toetajate Disneyland. Ja viisapiirangud näitavad seda kindlasti. Vaba maailm peaks julgustama venelasi tegutsema – tegutsema nende vastu, kes selle sõja alustasid. See on sama asi, mis gaasiprobleemiga,» sõnas riigipea.

«Ukraina oli varem Euroopat korduvalt hoiatanud, et Nord Streami sidemete säilitamine Venemaaga on probleem, mis võib igal hetkel muutuda katastroofiks. Täpselt nii juhtuski. Leebe suhtumine agressorriigi kodanikesse viisade osas, rahalised sidemed Venemaaga, energiasõltuvus Venemaast – need kõik on asjad, mida Moskva kasutab Euroopa vastu. Ja ma olen tänulik neile Euroopa liidritele, kes on ohu tasemest teadlikud,» selgitas Zelenskõi.