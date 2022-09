EKRE tahab elektri universaalhinna langetamist alla 40 euro MWh kohta

«Eestile on eraldatud ligi 5 miljonit ühikut CO2 kvooti, millest umbes pool kulutavad ära meie oma ettevõtted. Ülejäänud koguse müüb valitsus maha, teenides eelarvesse tulu. Euroopa Liidu direktiiv sätestab, et seda tulu saab riik oma äranägemise järgi kasutada. Ühtlasi on Euroopa Komisjon otsustanud, et praeguses energiakriisis tuleb CO2 kvoodi tulu kasutada sotsiaalmajanduslike kriiside leevendamiseks. Eesti valitsus saab kompenseerida elektri tootjale CO2 kvoodi kulu, elimineerides sellega elektri tootmise hinnast CO2 kvoodi osa.»