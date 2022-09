Eile ootas Harju maakohtus koridorides süüdimõistvat otsust Küprosel elav, kuid Eesti passi omav 46-aastane Olga Fedorova, kes vajas kohtu ees ka kõige lihtsamatest lausetest arusaamiseks tõlgi abi. Naine oli venelaste seas enim levinud suhtlusportaalis VKontakte liitunud Pihkva veokijuhi üleskutsega muretseda Vene armeele droone ning oma toetuse väljendamiseks kandis Fedorova rahakoguja pangakontole 40 eurot. Ülekande selgituseks märkis ta vene keeles «Meie poistele». Selleks ajaks oli sõja algusest möödas kolm kuud ja Eesti jõudnud vastu võtta seadusemuudatuse, mis liigitab Fedorova toetusavalduse kuriteoks. Seda, et 40 euro saatmine ta kohtu ette toob, naine siiski ilmselt ei adunud – kaitsja sõnul polnud Fedorova kursis, et tema tegu on seadusevastane.