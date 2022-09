Õpetajad alustavad palgaläbirääkimisi, et hoida ära streiki

EHLi juhi Reemo Voltri sõnul on õpetajad enne läbirääkimisi lootusrikkad, et valitsus ja riigikogu mõistavad hariduskriisi ulatust ning õpetajate palga olulise tõstmise hädavajalikkust.

«Õpetajate puudus on üle Eesti muutunud katastroofiks, sest õpetajate palk on tervelt 30 protsenti väiksem kui kõrgharidusega töötajatel keskmiselt. Aina rohkemad õpetajad lahkub töölt ning uusi ei tule. Mitmel pool ähvardab koolide sulgemine,» selgitas Voltri.

Tema sõnul on piltlikult öeldes Eestis õpetajate puuduse tõttu varsti kool kuueklassiline, sest rohkemaks õpetajaid ei jagu. «Juba pannakse klassi ette kesk- või lausa põhiharidusega inimesi, mis toob paratamatult kaasa hariduse kiire allakäigu. Eriti on puudu reaalainete õpetajaid, mis lööb valusalt meie IT-sektorit ja tarka tööstust,» ütles Voltri.

Maikuus EHLi tehtud uuringu kohaselt on õpetajate leidmisega raskusi 96 protsendil Eesti koolidest. 92 protsenti õpetajatest on kogenud tööl läbipõlemist ning ligi 60 protsenti kaalub töölt lahkumist. Õpetaja palk on 1412 eurot, rahuldav tase algab aga 2000 eurost. Kui palk oluliselt ei tõuse, on valmis streikima 94 protsenti õpetajatest.