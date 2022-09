Reinsalu: kui üks protsent venemaalasi võtaks munakivi kätte, tooks see muutuse

Üks argument üldise viisakeelu idee kaitseks on, et kui panna podisevale katlale kaas peale, siis mingil hetkel lendab kogu katel õhku. Samas ütlevad venemaalased, et meie siin ei saa aru, et Vene ühiskond on täielikult deaktiveeritud, opositsioonilisele tegevusele järgnevad kohe repressioonid – seetõttu see ei aita. Sulgedes häid inimesi Venemaale, soodustame me nende vangistamist, ütlevad venelased.

See argument, mida kasutavad ka mitmed lääne liidrid, ei ole kindlasti pädev. Kahel põhjusel. Esiteks, me oleme kogu aeg rõhutanud, et on eraeluga seotud erandid, humanitaarkaalutlustel. Need võivad olla erinevad juhtumid. Näiteks Eesti külastamine seoses sugulaste matustega. See võib olla seotud ka avaliku sfääriga, ehk on seotud inimesega, kellele võivad osaks saada Venemaal repressioonid. Me toetame neid moraalselt ja igati.

Tuleme tagasi selle olukorra juurde, miks me seda teeme. Põhjus on moraalne. Lubada Versailles' purskkaevude vaatamist on lihtsalt vale olukorras, kus me oleme lennuühendused sulgenud. Me katkestasime need loomulikult selleks, et avaldada survet Vene ühiskonnale. Peame küsima, et kas see on Putini sõda. Vastus on ei. See on Vene riigi sõda.