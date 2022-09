Jahimees: Hiiumaale ujunud karule on saarel ruumi ja toitu piisavalt

Kui tänavu augustis Hiiumaal leitud karujälgede põhjal võis meie suurima kiskjalise olemasolu saarel vaid oletada, siis lõpliku kinnituse said jahimehed 5. septembril. Nimelt jäi karu selle päeva õhtul kogu oma hiilguses Viiri külas söödaplatsi juures olevasse rajakaamerasse.

Emmaste jahtkonnavanema Marko Pruuli sõnul tatsas mesikäpp saarel viimati ringi väidetavalt 1986. aastal, kuid ametlikku kinnitust sellele ei ole. Hiiumaa küttidele on karu igati oodatud. «Meile kui jahimeestele karud meeldivad ja ka loodus on rikkam, ikkagi üks liik juures,» avaldas Pruul Postimehele rahulolu. Iseasi on, mida arvavad uustulnukast mesinikud ja loomapidajad, kellele karu võib probleeme tekitada. «Minu teada ei ole karu siiamaani pahandust teinud,» lisas Pruul.