Kallas Narva volikogu esindajatega kohtumise järel: on aeg keskenduda tulevikule

«Meil oli Narva linnavolikogu liikmetega sisuline ja konstruktiivne kohtumine. Esmalt arutasime veelkord läbi selle, miks tank, mis on ühtaegu nii tapamasin kui ka propagandarelv, ei sobi avalikku linnaruumi ega saa naasta Narva,» märkis Kallas kohtumise järel.

«Riik on pidanud kinni oma lubadusest teisaldada tank väärikalt ning sellele on leitud koht muuseumis, kus saab tutvuda ka asjakohase ajaloolise kontekstiga. Ühtlasi rõhutasin, et riigi eesmärk on eemaldada kõik nõukogude sõjasümboolikaga monumendid üle Eesti aasta lõpuks. Siis saame selle teema jätta minevikku, kuhu see kuulub, nii et see ei tee avalikus ruumis enam kellelegi haiget. On aeg keskenduda tulevikule,» lisas ta.

«Samuti rääkisime kohtumisel volikogu esindajatega, kuidas elu Ida-Virumaal arendada ning millised mured meie inimestel Narvas on. Kuulasin, mis teeb venekeelsetele eestlastele haiget ning kus nemad tunnevad ebaõiglust. Olime samal meelel, et ajaloo õpetamine ja mineviku selgitamine, aga ka üksteisega arvestamine vajab rohkem tähelepanu,» rõhutas Kallas, lisades, et mõistes hukka Venemaad, ei tohi me panna oma vene keelt kõnelevaid kaasmaalasi samasse patta. «Sõltumata emakeelest elame Eestimaal kõik koos ja peame Eestit oma koduks,» lisas ta.

Peaminister märkis, et riik panustab Ida-Virumaasse palju. «Mul on hea meel, et saime täna võimaluse arutada tulevikuplaane ka laiemalt. Meie ees seisavad ühised väljakutsed, näiteks inimeste toimetuleku tagamine inflatsiooni ja energiakandjate kiire hinnatõusu tingimustes. Kasutada tuleb ka kõiki võimalusi, mis avanevad Ida-Virumaale tänu Euroopa Liidu fondidele, sealhulgas õiglase ülemineku fondile,» sõnas Kallas, lisades, et need aitavad suurendada kohalike inimeste heaolu, soodustada ettevõtete arengut ja hästi tasustavate töökohtade loomist.