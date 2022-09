Keskkonnaminister: Eestis on kõik õhukvaliteedi nõuded täidetud

«Kui läheneval külmal hooajal peab riik tegema inimeste toimetuleku kindlustamiseks keerulisi otsuseid, mis võivad omada negatiivset mõju meie õhu kvaliteedile, saavad need lahendused olla lühiajalised ja ajutised. Riik peab jätkama tööd jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike lahendustega, näiteks üleminekuga taastuvenergiale, et anda inimestele kindlustunne ka edaspidiseks,» ütles Kallas.

Õhukvaliteedi parandamise ja inimeste tervise kaitsmise rõhutamiseks nimetaski ÜRO 7. septembri rahvusvaheliseks puhta õhu päevaks, mis sellel aastal toimub kolmandat korda. Tänavuaastase puhta õhu päeva teemaga «Õhk, mida me jagame» soovib ÜRO teadvustada, et õhusaaste ei tunne riigipiire ning me kõik üheskoos vastutame õhu hea seisundi eest.