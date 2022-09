VIDEO ⟩ Jaanus Karilaid: lootsin viimase hetkeni, et Stalnuhhin võtab oma sõnad tagasi

Jaanus Karilaid rääkis, et just seetõttu kestiski Keskerakonna juhatuse koosolek üle kahe tunni, et taheti aru saada, mida nende staažikas erakonnakaaslane tegelikult mõtles.

«Oli ootus, et Mihhail Stalnuhhin saab aru, et ta on eksinud ja näitab Eesti rahva vastu empaatiavõimet, aga kahjuks seda ei juhtunud. Ta on sellises oma mullis ja omas mõõtkavas, aga paraku see mõõtkava ei sobinud meie erakonna juhatusele ja Keskerakonnale,» rääkis Karilaid, lisades, et erakonna juhatus vaatab siiski Eestit tervikuna, mitte ei keskendu ühele valimispiirkonnale.

Ta juhtis tähelepanu, et Stalnuhhini näol on siiski tegemist inimesega, kes on Keskerakonna ridades kandideerinud parlamenti kuus korda ja võtnud kahel või kolmel korral isikumandaadi. Samuti on tegemist igati staažika poliitikuga, kunagise Narva volikogu esimehega.