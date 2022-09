Katri Raik: see kohtuvaidlus oleks olnud sügavalt mõttetu

Küsimusele, kas Narva opositsioonil võib olla veel varrukas mingeid plaane, vastas Raik, et sellel poleks mõtet, kuna haldusakti saab Eesti Vabariigis kaevata kohtusse 30 päeva ning juba 16. septembril täitub see. Lisaks tõi ta välja, et kuna tegemist oli linna varaga, on õigust kohtusse minna vaid volikogul või linnavalitsusel, mitte üksikisikul. «Vaidlus oleks praegu olnud selle üle, kas oli õigus riigil võtta kaasa linna vallasvara maksumusega alla 500 euro ja viia see ajutisele hoiule ning pöörata see riigi kasuks. See vaidlus ei oleks praegu olnud teise maailmasõja käsitluse, mälestuse või Narva tankmonumendi üle,» sõnas Raik.



Linnapea tõdes, et praegu on Narvas pinged hakanud tasapisi taanduma ning lihtsamaks on läinud inimestega rääkimine. Samuti naeratatakse tänaval. «18. augustil ei naeratanud Narva linnas mitte keegi. Mina naeratasin üksi nagu totu kõigile,» kirjeldas ta.



Samas ei ole aga Narva elanike seas tehtud meelsusuuringut. Sellise uuringu võiks linn Raiki arvates lähiajal tellida, et aru saada, kui paljud on sarnaselt meelestatud, nagu opositsioonisaadik Stalnuhhin, kes Eesti valitsust koledate sõnadega hurjutas.