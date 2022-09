Karilaid: Reformierakond üritab Estonia uurimist tõrjuda

Karilaid ütles, et tegemist on kahtlemata Eesti rahva jaoks valusa teemaga, kuid sellel valul on ka selge põhjus - vaja on tõde. «Olen nõus Urmas Reinsaluga, et tõe avastamisel pole hinda. Loomulikult peaks sellega edasi minema,» ütles ta. Vastuseks Kaja Kallase viidatud rahapuudusele sõnas Karilaid, et tegemist on pea liiva-alla peitmise taktikaga. «Raha saab võtta reservfondist ja selleks ei pea ootama kõikide tähtsamate kuluartiklite väljajoonistumist riigieelarve käigus. Vaja on ainult ühte asja - poliitilist tahet,» sõnas Karilaid.

Ta lisas, et juba Ratase valitsuse ajal oli näha, et Reformierakonnas on sektsioone, kes ei taha Estonia teemaga tegeleda. «See on selge soov anda tõrjelahingut, et mitte sellega tegeleda. Ju siis see on kellelegi seal ebamugav,» ütles ta ja lisas, et need kes täna uurimiseks raha anda ei taha, põgenevad tõe eest. «Enamusele Eesti rahvast läheb tegelikult korda, mis see tegelik tõde on. Kui valitsus tahab aega kaotada, siis üks võimalus pea liiva-alla peitmiseks ongi öelda, et raha ei ole,» nentis Karilaid.



«Soovin Isamaale ja Sotsiaaldemokraatidele jõudu, et tõe väljaselgitamisega edasi minna ja mitte enne järgi anda, kui kõikidele küsimustele on vastatud,» andis Karilaid koalitsioonierakondadele soovituse.