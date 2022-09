Riigi peaprokurör vabastas ametist kaks ringkonnaprokuröri

Usalduse kaotus ilmnes siis, kui Siinmaa ja Hänilene takistasid ühes väärteomenetluses asjaolude väljaselgitamist, kustutades oma kirjakastist e-kirju, mille kohta nad pidid teadma, et neil on tõe väljaselgitamise seisukohast oluline kaal. Samuti on ilmnenud, et nad on sekkunud teise prokuröri juhitud kriminaalmenetlusse, kus nõustasid oma tuttavat kahtlustatavat selles, kuidas tuleks menetluses kaitsepositsiooni kujundada.