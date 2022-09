Zelenskõi sõnul tuleb Venemaa valedega igapäevaselt võidelda

«Samal ajal sisenes Sudaani sadamasse mahalaadimiseks üle 65 000 tonni toidunisu. Eile lahkus laev Keeniasse mineva nisuga, mida on üle 50 000 tonni. Nüüd laaditakse Odessas Liibanoni ja Liibüa laevu. Laev ootab Južnõi sadamas laadimist, mis läheb Indiasse. See tähendab, et Ukraina põllumajandustoodete ekspordi geograafia meritsi on väga lai,» rääkis riigipea.