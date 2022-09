OTSE POSTIMEHEST ⟩ Emeriitprofessor Mare Teichmann: Koolistressi vähendamist peab alustama õpetajatest

Kuidas kriisid rahvale mõjuvad?

Märkimisvääselt. Riigikantselei uuring ütles märtsis, et suure stressi ja pingete üle kurtis 37 protsenti elanikkonnast, lisandusid need, kes tunnevad stressi vahetevahel. Ukraina sõda tekitas pingeid 78 protsendile rahvast.

Meie uuringud 2500 töötajaga näitasid, et pandeemia tulek kergitas stressi 5 protsenti – keerulisemaks ei läinud töö iseloom, vaid väliste sündmuste mõjul tõusis stress. Kodukontoris kerkis stressitase koroona ajal poole vähem.

Nädalakese on lapsed jõudnud koolis käia ja juba on koolistress platsis.

Sellest räägitakse tõesti palju, aga mida ma oma uuringutest tean, on see, et kui õpetajate stressitase on kõrge, siis maandatakse oma pingeid alamate peal ehk klassis õpilastega. Samamoodi on arstide ja juhtidega.

Kui õpetajad on närvilised ja nende tööstressi tase on kõrge, siis õpilased seal klassis õpivad halvasti, on agressiivsed ning neil on ka kõrge stress. Seega peaks stressi vähendamist koolis alustama just õpetajatest.

Pere ei saa muuta oma lapse õpetaja stressi, vähemalt suures osas mitte.

Siis tuleb paratamatusega leppida ja kohaneda. Kunagi tegime Maailma terviseorganisatsiooni egiidi all elukvaliteedi uuringut, kui toonane president teatas, et meil on Eestis kõik hästi, aga kliima on kehv. Sõnasin vastu: vahetame siis kliima ära. Aga tõsiselt rääkides – kõike ei saa muuta ja sellega tuleb leppida, olgu see Ukraina sõda, kliimasoojenemine või ämma küllatulek.