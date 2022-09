Riivo Sinijärvele avaldas muljet Elizabeth II suur huvi Eesti vastu

Toona äsja ametisse asunud suursaadik Sinijärvele avaldas muljet, kui hästi oli kuninganna briifitud – nii suurtes ja üldistes kui ka väiksemates teemades. «Jäi mulje, et ta oli meie peale mõelnud ja Eesti läks talle väga korda,» ütles Sinijärv ning lisas, et neid kordi oli rohkem, kus ta nägi ja tundis, et meie riigi käekäik oli kuningannale väga oluline.